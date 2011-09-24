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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 24 сентября 2011
Наполи
24.09.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
А. Лаццари
️️️️
Р. Монтоливо
Желтая карточка
В. Бехрами
Замена
М. Сантана
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Х. Харджа
️️️️
Д. Мунари
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Доссена
Замена
Ромуло
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
49
Ромуло
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
6
Фернандес
18
Суньига
5
Гаргано
88
Инлер
17
Гамшик
3
Доссена
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-2
1
Боруц
6
Кассани
14
Натали
5
Гамберини
21
Паскуаль
18
Монтоливо
11
Мунари
85
Бехрами
11
Варгас
9
Йоветич
7
Черчи
22
Лавесси
11
Сантана
11
Сантана
22
Лавесси
3
Доссена
21
Пандев
21
Пандев
3
Доссена
18
Монтоливо
10
Лаццари
10
Лаццари
18
Монтоливо
11
Мунари
13
Харджа
13
Харджа
11
Мунари
11
Варгас
49
Ромуло
49
Ромуло
11
Варгас
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Сантьяго Силва
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Сантьяго Силва
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Наполи - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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