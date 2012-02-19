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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Аталанта
Новара - Аталанта: обзор матча 19 февраля 2012
Новара
19.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Аталанта
Вторая желтая
С. Пеше
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
М. Моралес
Замена
А. Карроцца
️️️️
Г. Марилунго
Замена
Ж. Кубронн
️️️️
Г. Силва
Замена
А. Маццарани
️️️️
Жеда
Желтая карточка
С. Пеше
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
14
Марко Ригони
АП
27
Жеда
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
32
Жан-Кристоф Кубронн
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
23
Симоне Бранка
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
4-2-1-3
1
Уйкани
3
Джемити
30
Чентуриони
0
Лисуццо
11
Силва
3
Гарсия
22
Пеше
14
Ригони
99
Караччиоло
25
Маскара
27
Жеда
4-4-2
47
Консильи
17
Луккини
2
Стендардо
13
Пелузо
6
Беллини
4
Бриги
8
Чигарини
10
Моралес
18
Скелотто
19
Марилунго
19
Денис
11
Силва
32
Кубронн
32
Кубронн
11
Силва
27
Жеда
33
Ринаудо
33
Ринаудо
27
Жеда
27
Жеда
8
Маццарани
8
Маццарани
27
Жеда
8
Чигарини
44
Каццола
44
Каццола
8
Чигарини
10
Моралес
7
Бонавентура
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Марилунго
19
Карроцца
19
Карроцца
19
Марилунго
Остались в запасе
Новара
Аталанта
23
Симоне Бранка
ЦП
31
Альберто Фонтана
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
23
Симоне Бранка
ЦП
31
Альберто Фонтана
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Новара - Аталанта
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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