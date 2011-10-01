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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 01 октября 2011
Интер
01.10.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
44'
У. Кампаньяро
55'
К. Маджо
74'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
С. Ароника
Замена
К. Чавес
️️️️
Э. Лавесси
ГОЛ! 0:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Э. Лавесси
Желтая карточка
Д. Маскара
Замена
М. Сарате
️️️️
Д. Форлан
Замена
Д. Станкович
️️️️
Р. Альварес
ГОЛ! 0:2!
К. Маджо
Пас отдал
Д. Маскара
Замена
Д. Маскара
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Ж. Сезар
+1
Желтая карточка
Х. Дзанетти
Пенальти не реализован!
М. Гамшик
ГОЛ! 0:1!
У. Кампаньяро
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Киву
Вторая желтая
Ж. Оби
Желтая карточка
К. Киву
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
Ж. Оби
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЛФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
32
Кристиан Чавес
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
91
Камбьяссо
10
Оби
4
Дзанетти
11
Альварес
11
Паццини
10
Форлан
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
6
Ароника
11
Маджо
17
Гамшик
88
Инлер
5
Гаргано
18
Суньига
22
Лавесси
21
Пандев
26
Киву
5
Нагатомо
5
Нагатомо
26
Киву
11
Альварес
5
Станкович
5
Станкович
11
Альварес
10
Форлан
9
Сарате
9
Сарате
10
Форлан
22
Лавесси
32
Чавес
32
Чавес
22
Лавесси
6
Ароника
6
Фернандес
6
Фернандес
6
Ароника
21
Пандев
25
Маскара
25
Маскара
21
Пандев
Остались в запасе
Интер
Наполи
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Интер - Наполи
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 10:10 (воскресенье, 2 октября) 22:00 (вторник, 4 октября)
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