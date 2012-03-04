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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Новара
Болонья - Новара: обзор матча 04 марта 2012
Болонья
04.03.2012, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Новара
82'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Новара
Замена
Г. Гарич
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Р. Аквафреска
Желтая карточка
П. Коне
ГОЛ! 1:0!
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Р. Рубино
Красная карточка
А. Караччиоло
Замена
Ф. Поркари
️️️️
А. Караччиоло
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Г. Рамирес
Замена
П. Коне
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
Р. Рубино
️️️️
Жеда
Замена
М. Пачи
️️️️
А. Лисуццо
Желтая карточка
А. Лисуццо
Пенальти не реализован!
М. Ди Вайо
19'
18'
Желтая карточка
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
22
Симоне Пеше
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Жеда
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
17
Филиппо Поркари
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
4-2-3-1
1
Жилле
33
Рубин
24
Раджи
90
Портанова
3
Черубин
16
Мудингай
15
Перес
11
Рамирес
56
Пульцетти
23
Диаманти
9
Ди Вайо
3-1-3-1-2
1
Уйкани
0
Лисуццо
30
Чентуриони
3
Джемити
16
Радованович
89
Морганелла
22
Пеше
3
Гарсия
14
Ригони
99
Караччиоло
27
Жеда
23
Диаманти
13
Гарич
13
Гарич
23
Диаманти
56
Пульцетти
33
Коне
33
Коне
56
Пульцетти
11
Рамирес
99
Аквафреска
99
Аквафреска
11
Рамирес
0
Лисуццо
24
Пачи
24
Пачи
0
Лисуццо
99
Караччиоло
17
Поркари
17
Поркари
99
Караччиоло
27
Жеда
9
Рубино
9
Рубино
27
Жеда
Остались в запасе
Болонья
Новара
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Новара
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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