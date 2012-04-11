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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Новара
Парма - Новара: обзор матча 11 апреля 2012
Парма
11.04.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Новара
27'
С. Джовинко
40'
Жонатан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Новара
Замена
С. Морроне
️️️️
М. Марига
Желтая карточка
А. Миранте
Замена
Р. Фелчер
️️️️
Ф. Сантакроче
Замена
Жеда
️️️️
С. Пеше
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Жонатан
Желтая карточка
С. Флоккари
Пенальти не реализован!
М. Ригони
Замена
И. Радованович
️️️️
Д. Маскара
Замена
И. Радованович
️️️️
Л. Ринаудо
ГОЛ! 2:0!
Жонатан
Пас отдал
Р. Фелчер
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
Пас отдал
Жонатан
Желтая карточка
Ф. Модесто
Желтая карточка
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
2
Жонатан
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
10
Хайме Вальдес
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
32
Франческо Модесто
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Новара
44
Акилле Косер
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
27
Жеда
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
2
Жонатан
6
Лукарелли
27
Сантакроче
5
Дзаккардо
14
Галлоппа
10
Вальдес
31
Марига
32
Модесто
21
Джовинко
10
Флоккари
3-4-1-2
31
Фонтана
33
Ринаудо
0
Лисуццо
3
Джемити
89
Морганелла
22
Пеше
17
Поркари
3
Гарсия
14
Ригони
15
Моримото
25
Маскара
27
Сантакроче
29
Фелчер
29
Фелчер
27
Сантакроче
31
Марига
4
Морроне
4
Морроне
31
Марига
2
Жонатан
14
Биабиани
14
Биабиани
2
Жонатан
33
Ринаудо
16
Радованович
16
Радованович
33
Ринаудо
22
Пеше
27
Жеда
27
Жеда
22
Пеше
Остались в запасе
Парма
Новара
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
44
Акилле Косер
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Парма - Новара
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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