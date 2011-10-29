Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Наполи
Катания - Наполи: обзор матча 29 октября 2011
Катания
29.10.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
25'
Д. Марчезе
48'
Г. Бергессио
1'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Наполи
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
М. Иско
Замена
А. Кателлани
️️️️
А. Гомес
Замена
М. Гамшик
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
Д. Беллуски
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
К. Маджо
️️️️
И. Фиделефф
Замена
П. Баррьентос
️️️️
А. Риккьюти
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Маскара
ГОЛ! 2:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
А. Риккьюти
Вторая желтая
М. Сантана
ГОЛ! 1:1!
Д. Марчезе
19'
Желтая карточка
М. Сантана
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Доссена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
2
Сполли
6
Легротталье
55
Беллуски
22
Иско
10
Лоди
4
Альмирон
24
Риккьюти
18
Бергессио
10
Гомес
3-4-3
16
Де Санктис
39
Фиделефф
28
Каннаваро
6
Фернандес
11
Сантана
3
Доссена
88
Инлер
18
Суньига
25
Маскара
10
Кавани
22
Лавесси
22
Иско
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
22
Иско
24
Риккьюти
28
Баррьентос
28
Баррьентос
24
Риккьюти
10
Гомес
24
Кателлани
24
Кателлани
10
Гомес
25
Маскара
21
Джемаили
21
Джемаили
25
Маскара
3
Доссена
17
Гамшик
17
Гамшик
3
Доссена
39
Фиделефф
11
Маджо
11
Маджо
39
Фиделефф
Остались в запасе
Катания
Наполи
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Катания - Наполи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Наполи
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+