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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Дженоа
Новара - Дженоа: обзор матча 07 апреля 2012
Новара
07.04.2012, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
68'
Д. Маскара
7'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Дженоа
+1
Желтая карточка
Ю. Куцка
Красная карточка
А. Караччиоло
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Велозу
Замена
Д. Йенсен
️️️️
Ф. Поркари
Желтая карточка
Д. Место
Замена
Ч. Бово
️️️️
Э. Моретти
ГОЛ! 1:1!
Д. Маскара
Замена
Д. Маскара
️️️️
М. Ригони
Замена
К. Хоркера
️️️️
Д. Скулли
Замена
Р. Рубино
️️️️
Жеда
Желтая карточка
А. Джилардино
Желтая карточка
С. Гарсия
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Э. Моретти
Желтая карточка
А. Лисуццо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Марко Росси
ЛП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
19
Альберто Джилардино
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Новара
44
Акилле Косер
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
3-4-1-2
31
Фонтана
3
Джемити
0
Лисуццо
30
Чентуриони
3
Гарсия
22
Пеше
17
Поркари
89
Морганелла
14
Ригони
27
Жеда
99
Караччиоло
4-3-3
1
Фрей
27
Место
13
Каладзе
4
Гранквист
24
Моретти
8
Бьондини
44
Велозу
7
Росси
10
Скулли
8
Паласио
19
Джилардино
17
Поркари
7
Йенсен
7
Йенсен
17
Поркари
14
Ригони
25
Маскара
25
Маскара
14
Ригони
27
Жеда
9
Рубино
9
Рубино
27
Жеда
24
Моретти
83
Бово
83
Бово
24
Моретти
44
Велозу
33
Куцка
33
Куцка
44
Велозу
10
Скулли
14
Хоркера
14
Хоркера
10
Скулли
Остались в запасе
Новара
Дженоа
16
Иван Радованович
ОП
44
Акилле Косер
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
44
Акилле Косер
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Новара - Дженоа
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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