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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Новара
Палермо - Новара: обзор матча 29 января 2012
Палермо
29.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Новара
41'
И. Будан
72'
И. Будан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Новара
Замена
Р. Рубино
️️️️
Д. Маскара
Замена
Э. Захави
️️️️
И. Будан
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ! 2:0!
И. Будан
Пас отдал
Ф. Микколи
Замена
А. Маццарани
️️️️
П. Деллафьоре
Желтая карточка
М. Донати
Желтая карточка
Э. Муньос
Замена
С. Пеше
️️️️
И. Радованович
Желтая карточка
Ф. Поркари
Желтая карточка
И. Будан
ГОЛ! 1:0!
И. Будан
Пас отдал
Ф. Микколи
Желтая карточка
Д. Мильяччо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
17
Мантовани
6
Муньос
26
Сильвестре
42
Бальдзаретти
5
Донати
8
Баррето
8
Мильяччо
10
Микколи
19
Будан
72
Иличич
3-1-3-1-2
1
Уйкани
15
Деллафьоре
33
Ринаудо
24
Пачи
16
Радованович
89
Морганелла
17
Поркари
3
Гарсия
14
Ригони
25
Маскара
99
Караччиоло
72
Иличич
16
Бертоло
16
Бертоло
72
Иличич
19
Будан
7
Захави
7
Захави
19
Будан
16
Радованович
22
Пеше
22
Пеше
16
Радованович
15
Деллафьоре
8
Маццарани
8
Маццарани
15
Деллафьоре
25
Маскара
9
Рубино
9
Рубино
25
Маскара
Остались в запасе
Палермо
Новара
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Палермо - Новара
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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