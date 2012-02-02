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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Кьево
Новара - Кьево: обзор матча 02 февраля 2012
Новара
02.02.2012, четверг, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
79'
Д. Маскара
33'
С. Пеллисьер
78'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Кьево
Замена
Жеда
️️️️
Ф. Поркари
+1
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Замена
Б. Цесар
️️️️
П. Хетемай
Замена
Д. Йенсен
️️️️
И. Радованович
ГОЛ! 1:2!
Д. Маскара
Пас отдал
М. Ригони
ГОЛ! 0:2!
С. Теро
Пас отдал
П. Саммарко
Замена
П. Саммарко
️️️️
А. Палоски
Замена
Р. Рубино
️️️️
Л. Ринаудо
Желтая карточка
Б. Драме
Желтая карточка
Ф. Поркари
Желтая карточка
И. Радованович
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Б. Драме
19'
Желтая карточка
П. Хетемай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
27
Жеда
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Уйкани
3
Джемити
0
Лисуццо
33
Ринаудо
24
Пачи
16
Радованович
17
Поркари
89
Морганелла
14
Ригони
25
Маскара
99
Караччиоло
4-3-3
70
Соррентино
20
Сардо
15
Ачерби
3
Андреолли
3
Драме
10
Лусиано
56
Хетемай
4
Брэдли
77
Теро
31
Пеллисьер
9
Палоски
16
Радованович
7
Йенсен
7
Йенсен
16
Радованович
17
Поркари
27
Жеда
27
Жеда
17
Поркари
33
Ринаудо
9
Рубино
9
Рубино
33
Ринаудо
56
Хетемай
12
Цесар
12
Цесар
56
Хетемай
9
Палоски
23
Саммарко
23
Саммарко
9
Палоски
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
Остались в запасе
Новара
Кьево
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Новара - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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Кьево
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17 января
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2021.08.22 16:45
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