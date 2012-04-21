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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Новара
Наполи - Новара: обзор матча 21 апреля 2012
Наполи
21.04.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Новара
21'
Э. Кавани
37'
П. Каннаваро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Новара
Замена
М. Аммендола
️️️️
М. Гамшик
+3
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Суньига
Замена
Р. Рубино
️️️️
Д. Маскара
Замена
П. Деллафьоре
️️️️
М. Пачи
Замена
Э. Варгас
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
С. Пеше
️️️️
И. Радованович
Желтая карточка
М. Морганелла
ГОЛ! 2:0!
П. Каннаваро
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Джемаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЛАЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ПАЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
18
Камило Суньига
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Новара
44
Акилле Косер
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
22
Симоне Пеше
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
2-2-4-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
88
Инлер
5
Гаргано
21
Джемаили
17
Гамшик
11
Маджо
18
Суньига
10
Кавани
4-1-3-2
31
Фонтана
0
Лисуццо
24
Пачи
30
Чентуриони
3
Джемити
16
Радованович
89
Морганелла
7
Йенсен
17
Поркари
25
Маскара
99
Караччиоло
17
Гамшик
90
Аммендола
90
Аммендола
17
Гамшик
18
Суньига
3
Доссена
3
Доссена
18
Суньига
88
Инлер
11
Варгас
11
Варгас
88
Инлер
24
Пачи
15
Деллафьоре
15
Деллафьоре
24
Пачи
16
Радованович
22
Пеше
22
Пеше
16
Радованович
25
Маскара
9
Рубино
9
Рубино
25
Маскара
Остались в запасе
Наполи
Новара
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
44
Акилле Косер
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Наполи - Новара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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