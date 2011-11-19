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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 19 ноября 2011
Наполи
19.11.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
+1
Желтая карточка
М. Станкявичус
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Доссена
Замена
В. Гаргано
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Матузалем
️️️️
Эрнанес
Замена
Л. Скалони
️️️️
А. Конко
Желтая карточка
Д. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
27
Матузалем
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
3
Доссена
21
Джемаили
88
Инлер
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-2
22
Маркетти
18
Станкявичус
26
Раду
23
Диаките
25
Конко
24
Ледесма
32
Брокки
10
Эрнанес
19
Лулич
10
Скулли
12
Сиссе
21
Джемаили
5
Гаргано
5
Гаргано
21
Джемаили
3
Доссена
21
Пандев
21
Пандев
3
Доссена
25
Конко
5
Скалони
5
Скалони
25
Конко
10
Скулли
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Скулли
10
Эрнанес
27
Матузалем
27
Матузалем
10
Эрнанес
Остались в запасе
Наполи
Лацио
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Наполи - Лацио
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн", "HD Спорт" 23:40 (прямая)
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