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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Ювентус
Новара - Ювентус: обзор матча 29 апреля 2012
Новара
29.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 4
Завершен
Ювентус
16'
М. Вучинич
40'
М. Боррьелло
51'
А. Видаль
64'
М. Вучинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Ювентус
Замена
И. Радованович
️️️️
А. Маццарани
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 0:4!
М. Вучинич
Замена
П. Де Челье
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
С. Пеше
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
Замена
Т. Моримото
️️️️
А. Караччиоло
ГОЛ! 0:3!
А. Видаль
Замена
Г. Силва
️️️️
П. Деллафьоре
ГОЛ! 0:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
Э. Джаккерини
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Пас отдал
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Новара
44
Акилле Косер
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-3-2-1
31
Фонтана
3
Джемити
0
Лисуццо
24
Пачи
15
Деллафьоре
3
Гарсия
17
Поркари
22
Пеше
8
Маццарани
14
Ригони
99
Караччиоло
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
15
Джаккерини
10
Маркизио
23
Видаль
21
Пирло
22
Боррьелло
9
Вучинич
8
Маццарани
16
Радованович
16
Радованович
8
Маццарани
15
Деллафьоре
11
Силва
11
Силва
15
Деллафьоре
99
Караччиоло
15
Моримото
15
Моримото
99
Караччиоло
10
Маркизио
29
Де Челье
29
Де Челье
10
Маркизио
9
Вучинич
11
Элиа
11
Элиа
9
Вучинич
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
Остались в запасе
Новара
Ювентус
44
Акилле Косер
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Новара - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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