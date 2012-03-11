Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Удинезе
Новара - Удинезе: обзор матча 11 марта 2012
Новара
11.03.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
16'
Жеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Удинезе
Желтая карточка
Т. Моримото
Желтая карточка
Д. Экстранд
Желтая карточка
И. Радованович
Замена
Г. Силва
️️️️
Жеда
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
П. Баррето
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
Т. Моримото
️️️️
М. Ригони
Замена
И. Радованович
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
М. Морганелла
Желтая карточка
А. Лисуццо
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Г. Торже
Замена
М. Пациенца
️️️️
Д. Пинци
ГОЛ! 1:0!
Жеда
Пас отдал
Д. Маскара
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Жеда
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-4-1-2
1
Уйкани
3
Джемити
0
Лисуццо
24
Пачи
3
Гарсия
22
Пеше
17
Поркари
89
Морганелла
14
Ригони
25
Маскара
27
Жеда
4-5-1
1
Ханданович
5
Экстранд
4
Бенатиа
5
Данило
6
Домицци
7
Армеро
3
Пинци
8
Торже
6
Фернандес
27
Асамоа
10
Ди Натале
25
Маскара
16
Радованович
16
Радованович
25
Маскара
27
Жеда
11
Силва
11
Силва
27
Жеда
14
Ригони
15
Моримото
15
Моримото
14
Ригони
3
Пинци
24
Пациенца
24
Пациенца
3
Пинци
6
Фернандес
10
Баррето
10
Баррето
6
Фернандес
8
Торже
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
8
Торже
Остались в запасе
Новара
Удинезе
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Новара - Удинезе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
Новости команд
Все
Новара
Удинезе
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+