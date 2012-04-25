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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Лацио
Новара - Лацио: обзор матча 25 апреля 2012
Новара
25.04.2012, среда, 14:30
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
36'
М. Диаките (АГ)
79'
Д. Маскара
37'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Лацио
Желтая карточка
Матузалем
Замена
А. Роцци
️️️️
А. Кандрева
Замена
М. Чентуриони
️️️️
А. Караччиоло
Желтая карточка
А. Караччиоло
Желтая карточка
А. Кандрева
ГОЛ! 2:1!
Д. Маскара
Замена
Матузалем
️️️️
Л. Цана
Замена
И. Радованович
️️️️
А. Маццарани
Замена
Э. Альфаро
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
Л. Козак
Желтая карточка
Х. Гарридо
Замена
Д. Маскара
️️️️
Т. Моримото
Желтая карточка
М. Морганелла
ГОЛ! 1:1!
А. Кандрева
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Диаките
Желтая карточка
М. Пачи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
17
Филиппо Поркари
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ЦП
27
Лорик Цана
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Новара
44
Акилле Косер
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
2-4-2-2
31
Фонтана
24
Пачи
0
Лисуццо
3
Гарсия
17
Поркари
22
Пеше
89
Морганелла
8
Маццарани
14
Ригони
99
Караччиоло
15
Моримото
4-4-1-1
22
Маркетти
5
Скалони
3
Андре Диас
23
Диаките
22
Гарридо
87
Кандрева
24
Ледесма
18
Козак
6
Маури
27
Цана
18
Рокки
8
Маццарани
16
Радованович
16
Радованович
8
Маццарани
99
Караччиоло
30
Чентуриони
30
Чентуриони
99
Караччиоло
15
Моримото
25
Маскара
25
Маскара
15
Моримото
87
Кандрева
11
Роцци
11
Роцци
87
Кандрева
27
Цана
27
Матузалем
27
Матузалем
27
Цана
18
Рокки
30
Альфаро
30
Альфаро
18
Рокки
Остались в запасе
Новара
Лацио
44
Акилле Косер
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
44
Акилле Косер
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Новара - Лацио
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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