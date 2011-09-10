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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Наполи
Чезена - Наполи: обзор матча 10 сентября 2011
Чезена
10.09.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
24'
Р. Гуана
3'
Э. Лавесси
67'
У. Кампаньяро
87'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Наполи
ГОЛ! 1:3!
М. Гамшик
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Пароло
Замена
Э. Богдани
️️️️
Эдер
ГОЛ! 1:2!
У. Кампаньяро
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Ароника
Желтая карточка
М. Лауро
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
М. Росси
️️️️
Д. Колуччи
Желтая карточка
Э. Лавесси
Вторая желтая
Й. Беналуан
Желтая карточка
Й. Беналуан
Желтая карточка
А. Кандрева
Желтая карточка
М. Сантана
ГОЛ! 1:1!
Р. Гуана
Пас отдал
Эдер
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
У. Кампаньяро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Лука Риччи
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
32
Кристиан Чавес
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-4-2
30
Равалья
6
Лауро
29
Беналуан
5
фон Берген
16
Комотто
11
Гуана
16
Пароло
18
Колуччи
87
Кандрева
23
Эдер
12
Муту
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
11
Маджо
11
Сантана
21
Джемаили
88
Инлер
3
Доссена
10
Кавани
22
Лавесси
18
Колуччи
13
Росси
13
Росси
18
Колуччи
23
Эдер
81
Богдани
81
Богдани
23
Эдер
16
Пароло
55
Мартинес
55
Мартинес
16
Пароло
22
Лавесси
6
Фернандес
6
Фернандес
22
Лавесси
11
Сантана
17
Гамшик
17
Гамшик
11
Сантана
6
Ароника
21
Пандев
21
Пандев
6
Ароника
Остались в запасе
Чезена
Наполи
4
Лука Риччи
ЦЗ
27
Алекс Кальдерони
ВР
88
Давид Меца
ОП
77
Лука Чеккарелли
ПП
Главный тренер
Марко Джампаоло
32
Кристиан Чавес
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
4
Лука Риччи
ЦЗ
27
Алекс Кальдерони
ВР
88
Давид Меца
ОП
77
Лука Чеккарелли
ПП
Остались в запасе
32
Кристиан Чавес
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Чезена - Наполи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"HD Спорт", "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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