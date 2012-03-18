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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Новара
Сиена - Новара: обзор матча 18 марта 2012
Сиена
18.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Новара
72'
М. Ригони
81'
Ф. Поркари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Новара
Замена
А. Маццарани
️️️️
М. Ригони
Замена
И. Радованович
️️️️
Жеда
ГОЛ! 0:2!
Ф. Поркари
Пас отдал
А. Караччиоло
Замена
П. Гросси
️️️️
Л. Джорджи
ГОЛ! 0:1!
М. Ригони
Пас отдал
А. Караччиоло
Замена
Ф. Парравичини
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
К. Терци
Замена
А. Караччиоло
️️️️
Д. Маскара
Замена
М. Ларрондо
️️️️
П. Гонсалес
Желтая карточка
М. Морганелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
82
Франческо Парравичини
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
23
Паоло Гросси
ПП
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-3-3
25
Пеголо
36
Дель Гроссо
19
Терци
13
Россеттини
2
Витьелло
8
Вергассола
14
Гацци
10
Джорджи
20
Бриенца
18
Гонсалес
81
Богдани
3-4-1-2
1
Уйкани
0
Лисуццо
24
Пачи
3
Джемити
89
Морганелла
22
Пеше
17
Поркари
3
Гарсия
14
Ригони
27
Жеда
25
Маскара
14
Гацци
82
Парравичини
82
Парравичини
14
Гацци
18
Гонсалес
9
Ларрондо
9
Ларрондо
18
Гонсалес
10
Джорджи
23
Гросси
23
Гросси
10
Джорджи
27
Жеда
16
Радованович
16
Радованович
27
Жеда
14
Ригони
8
Маццарани
8
Маццарани
14
Ригони
25
Маскара
99
Караччиоло
99
Караччиоло
25
Маскара
Остались в запасе
Сиена
Новара
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Сиена - Новара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
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Сиена
Новара
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
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2020.09.13 13:39
5
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2019.01.12 18:57
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2018.12.06 00:48
1
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2016.12.15 11:53
1
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2016.03.07 23:35
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