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Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»

21 августа, 13:09
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком»

– Сергей Богданович, «Спартак» – одна из тех команд, с кем «Зенит» уже играл в этом сезоне – в матче за Суперкубок. Может быть, основываясь и на той игре, чего ожидаете от встречи в Москве в воскресенье?

– Последние игры складываются достаточно непросто: минимум моментов и в Суперкубке, и в Кубке, и в чемпионате, поэтому посмотрим. Наверное, примерно такой же игры и ждем от нашего следующего матча.

– В кубковой встрече у Романа Веги было рассечение. Все ли с ним в порядке?

– Да, слава богу, тренируется, готовится к матчу. Все нормально, обошлось.

– Для тренерского штаба к такому матчу, как со «Спартаком», готовить команду проще в недельном тренировочном цикле или, как сейчас – после матча в середине недели?

– Мне кажется, проще в недельном цикле, но мы и к этому графику привыкаем, даем возможность другим игрокам играть больше по времени, поэтому не вижу больших проблем за исключением логистики: дополнительный перелет по середине недели, который выбивает из колеи. А в целом, нормальная рабочая подготовка.

– Как бы вы охарактеризовали «Спартак» под руководством Карседо, который второй сезон командой руководит?

– Команда хорошо играет и достаточно надежно обороняется, активно атакует, создает достаточное количество моментов. То есть, достаточно крепкая команда. Думаю, они – один из главных наших конкурентов на данный момент.

– Сергей Богданович, хотелось бы уточнить ситуацию по Нино. Он был заменен в матче с «Динамо», но ездил в Самару, однако там на поле не выходил. Все ли с ним в порядке?

– В перерыве матча он почувствовал недомогание, заболел немного. По необходимости, учитывая количество игроков, взяли Нино, потому что он сыграл меньше, но необходимости не случилось. Сейчас он готовится к матчу в обычном режиме.

– Матч в Москве достаточно поздний, начнется в 20:00. Тем не менее, наверняка будет полный стадион. В какой степени в этой ситуации рассчитываете на поддержку наших болельщиков?

– Конечно, мы всегда благодарны им и всегда ждем, рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Сколько бы их ни приехало, мы всегда стараемся играть для них и ради них. А по поводу полного стадиона… Это говорит об интересе к такому матчу. А футболистам, мне кажется, всегда приятно играть при полных трибунах.

  • Матч пройдет в Москве 23 августа и начнется в 20:00 мск.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ, а «Спартак» – 3-е. У команд по 9 очков после 4 туров.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (2)
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Номэд
1787317300
В последних матчах вшивые только за счёт левых пеналей отскакивают с помощью продажных гаСпромовских судей, типа е*аного карася.
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СВП 22
1787320955
Позорное болото навсегда останется позором российского футбола.
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