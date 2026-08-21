Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»

21 августа, 12:47
10

Болельщик «Зенита» актер Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча питерцев со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

– Следующий матч «Зенита» в чемпионате – против «Спартака» Карседо. Какой прогноз?

– Я полагаю, 2:0 в пользу «Зенита». Будет неуступчивая, атакующая игра, потому что с аккуратным футболом уже на грабли с «Родиной» наступили. Пришло время вернуться к более агрессивному стилю. Для этого есть шикарные нападающие. Тренеры повлияют на команду и эмоционально зарядят еe, ведь есть наличие немаловажного повода для победы – выиграть в таком принципиальном матче вечных соперников.

Думаю, что 23 августа со «Спартаком» многое выяснится, насколько «Зенит» нацелен на золото, и все увидят реальную боевую готовность нынешней команды. «Спартак» тоже очень качественно прибавил по игре за счeт точечного усиления состава, по качеству подготовки футболистов и с точки зрения турнирного положения. Это будет принципиальная игра.

  • Матч пройдет в Москве 23 августа и начнется в 20:00 мск.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ, а «Спартак» – 3-е. У команд по 9 очков после 4 туров.

Еще по теме:
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию» 14
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды 5
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева 16
Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ТяжелаяАртиллерия
1787306575
Комментарий скрыт модератором
Ответить
andr45
1787306986
БОЯРСКИЙ «Тренеры повлияют на команду и зарядят еe» То есть не 10 (ДЕСЯТЬ) миллионов рублей за победу, а побольше?) PS «С сезона2024-2025 ЗА ПОБЕДУ НАД «СПАРТАКОМ»ПОЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» РУБЛЕЙ» Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. 14.05.2024
Ответить
boris63
1787308191
Главное, что бы судья не победил.
Ответить
NewLife
1787312233
Опять скрипит потертая седлом🤣
Ответить
Anton1969
1787313444
Мы опять увидим, как судья будет тащить Зенитушку. И опять увидим заплыв дельфинов и русалок.
Ответить
Бумбраш
1787314199
Каких вечных соперников??? 80 лет зинка дно футбола полировала
Ответить
Garrincha58
1787317310
Не согласен, чтобы Спартак у себя дома и не забил это просто нереально.Спартак выиграет, а счёт может быть любым его труднее предсказать потому что в начале этого сезона и Спартак не тот и главное Зенит играет не понятно как
Ответить
Главные новости
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Все новости
Все новости
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
20
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
7
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+