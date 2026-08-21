Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»

Болельщик «Зенита» актер Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча питерцев со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

– Следующий матч «Зенита» в чемпионате – против «Спартака» Карседо. Какой прогноз?

– Я полагаю, 2:0 в пользу «Зенита». Будет неуступчивая, атакующая игра, потому что с аккуратным футболом уже на грабли с «Родиной» наступили. Пришло время вернуться к более агрессивному стилю. Для этого есть шикарные нападающие. Тренеры повлияют на команду и эмоционально зарядят еe, ведь есть наличие немаловажного повода для победы – выиграть в таком принципиальном матче вечных соперников.

Думаю, что 23 августа со «Спартаком» многое выяснится, насколько «Зенит» нацелен на золото, и все увидят реальную боевую готовность нынешней команды. «Спартак» тоже очень качественно прибавил по игре за счeт точечного усиления состава, по качеству подготовки футболистов и с точки зрения турнирного положения. Это будет принципиальная игра.