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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Кальяри
Новара - Кальяри: обзор матча 05 февраля 2012
Новара
05.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Кальяри
Замена
Р. Рубино
️️️️
Д. Джемити
+2
Желтая карточка
М. Морганелла
Замена
М. Морганелла
️️️️
Д. Маскара
Замена
А. Экдаль
️️️️
Р. Наингголан
Замена
Жеда
️️️️
М. Ригони
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Эль-Кабир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Жеда
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-3-1-2
1
Уйкани
3
Джемити
0
Лисуццо
30
Чентуриони
15
Деллафьоре
3
Гарсия
17
Поркари
22
Пеше
14
Ригони
99
Караччиоло
25
Маскара
4-3-3
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
27
Дессена
5
Конти
19
Рибейро
10
Эль-Кабир
51
Пинилья
25
Маскара
89
Морганелла
89
Морганелла
25
Маскара
14
Ригони
27
Жеда
27
Жеда
14
Ригони
3
Джемити
9
Рубино
9
Рубино
3
Джемити
44
Наингголан
8
Экдаль
8
Экдаль
44
Наингголан
10
Эль-Кабир
8
Ибарбо
8
Ибарбо
10
Эль-Кабир
Остались в запасе
Новара
Кальяри
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
8
Андреа Маццарани
ЛВ
Остались в запасе
10
Пабло Кеппелини
АП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Новара - Кальяри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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