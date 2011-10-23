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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 23 октября 2011
Кальяри
23.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
Желтая карточка
К. Маджо
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Желтая карточка
А. Коссу
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
Нене
Замена
Г. Инлер
️️️️
В. Гаргано
Замена
К. Маджо
️️️️
М. Сантана
Замена
М. Гамшик
️️️️
Э. Лавесси
Желтая карточка
Э. Лавесси
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Д. Астори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
2
Канини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
19
Рибейро
7
Нене
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
6
Ароника
6
Фернандес
11
Сантана
3
Доссена
5
Гаргано
21
Джемаили
18
Суньига
22
Лавесси
10
Кавани
13
Астори
15
Ариаудо
15
Ариаудо
13
Астори
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
5
Гаргано
88
Инлер
88
Инлер
5
Гаргано
22
Лавесси
17
Гамшик
17
Гамшик
22
Лавесси
11
Сантана
11
Маджо
11
Маджо
11
Сантана
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
1
Влада Аврамов
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кальяри - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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