Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче питерцев со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

– Кто фаворит в матче «Зенита» против «Спартака»?

– В России есть борьба за чемпионство. В этом матче не верю в «Спартак», даже несмотря на то, что они дома играют. «Зенит» выиграет, или матч закончится вничью. Питерцы всегда знали, как играть против красно-белых. Уверен, что и в предстоящем матче будет минимум ничья. Так получилось, что все матчи против Москвы очень важны для «Зенита». Эта игра тоже очень важна для чемпионской гонки.