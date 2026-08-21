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Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»

21 августа, 11:47
20

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче питерцев со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

– Кто фаворит в матче «Зенита» против «Спартака»?

– В России есть борьба за чемпионство. В этом матче не верю в «Спартак», даже несмотря на то, что они дома играют. «Зенит» выиграет, или матч закончится вничью. Питерцы всегда знали, как играть против красно-белых. Уверен, что и в предстоящем матче будет минимум ничья. Так получилось, что все матчи против Москвы очень важны для «Зенита». Эта игра тоже очень важна для чемпионской гонки.

  • Матч пройдет в Москве 23 августа и начнется в 20:00 мск.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ, а «Спартак» – 3-е. У команд по 9 очков после 4 туров.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (20)
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шахта Заполярная
1787303215
Еще одна ромашка.
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ScarlettOgusania
1787304119
бомба снова накосячила: матч состоится в Москве на Лукойл-арене, а не в Питере...🤩 а Педрожела снова на ставках играть стал, без трусов останешься, лудоман...😅
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Красногвардейчик
1787304514
Ну если опять будет парочка Чистяков-Кукуян...у Спартачей шансов практически не будет....Дельфину можно будет в центре поля нырять, всё равно пенальти назначат в пользу Зенита))
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Антрацитовый волхв
1787304624
Мне хотелось бы, чтобы Спартак выиграл, но я в него тоже не очень верю.
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Desma
1787305086
Похоже, что Власта накаркал. Матч будет не простой и, на мой взгляд, главный судья Танашев не справится. Судьи на VAR - Фёдоров и Сафьян ещё те помощники.
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slavа0508
1787305719
Ну а кому нужна твоя вера ???Мы как то привыкли от своей веры отталкиваться ...
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Garrincha58
1787305985
Ставлю 70 / 30 в пользу хозяев поля
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Триумфальный
1787313682
Комментарий скрыт модератором
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Кузьмич на трибуне
1787325001
Буду болеть за Спартак, думаю Спартак победит. Стаки поставлю две:" будет пенальти и будет красная 📕 карточка
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