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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Чезена
Новара - Чезена: обзор матча 06 мая 2012
Новара
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Чезена
28'
М. Ригони (П)
68'
М. Ригони (П)
85'
М. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Чезена
Желтая карточка
Ф. Антониоли
Желтая карточка
М. Морганелла
ГОЛ! 3:0!
М. Ригони
Замена
Р. Рубино
️️️️
А. Караччиоло
Замена
М. Филиппи
️️️️
М. Пароло
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ригони
Замена
И. Радованович
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
Р. Гуана
Замена
С. Дель Неро
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
А. Фонтана
️️️️
А. Косер
+2
Желтая карточка
Д. Маскара
Замена
Д. Джокович
️️️️
Д. Колуччи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
44
Акилле Косер
ВР
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Жеда
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
16
Джанлука Комотто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
11
Марио Сантана
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
93
Маттиа Филиппи
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
2-4-1-3
44
Косер
30
Чентуриони
0
Лисуццо
3
Гарсия
22
Пеше
17
Поркари
89
Морганелла
14
Ригони
25
Маскара
99
Караччиоло
27
Жеда
3-5-2
1
Антониоли
16
Комотто
18
Морас
5
фон Берген
16
Пароло
11
Гуана
18
Колуччи
29
Мартиньо
4
Родригес
11
Сантана
8
Реннелла
25
Маскара
16
Радованович
16
Радованович
25
Маскара
44
Косер
31
Фонтана
31
Фонтана
44
Косер
99
Караччиоло
9
Рубино
9
Рубино
99
Караччиоло
16
Пароло
93
Филиппи
93
Филиппи
16
Пароло
18
Колуччи
88
Джокович
88
Джокович
18
Колуччи
29
Мартиньо
31
Дель Неро
31
Дель Неро
29
Мартиньо
Остались в запасе
Новара
Чезена
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Новара - Чезена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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