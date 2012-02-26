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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Новара
Катания - Новара: обзор матча 26 февраля 2012
Катания
26.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 1
Завершен
Новара
30'
Г. Бергессио
47'
Д. Марчезе
55'
А. Гомес
84'
Р. Рубино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Новара
Желтая карточка
М. Чентуриони
ГОЛ! 3:1!
Р. Рубино
Пас отдал
М. Ригони
Желтая карточка
М. Ригони
Замена
К. Льяма
️️️️
П. Баррьентос
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Ф. Лоди
Замена
Р. Рубино
️️️️
А. Караччиоло
Замена
О. Эбагуа
️️️️
Г. Бергессио
ГОЛ! 3:0!
А. Гомес
Пас отдал
Ф. Лоди
Замена
М. Морганелла
️️️️
И. Радованович
Замена
А. Маццарани
️️️️
Д. Маскара
ГОЛ! 2:0!
Д. Марчезе
Пас отдал
Ф. Лоди
ГОЛ! 1:0!
Г. Бергессио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
21
Осаримен Эбагуа
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
4-4-2
22
Каррисо
15
Марчезе
6
Легротталье
2
Сполли
16
Мотта
28
Баррьентос
10
Лоди
17
Сеймур
4
Альмирон
10
Гомес
18
Бергессио
4-1-2-1-2
1
Уйкани
15
Деллафьоре
0
Лисуццо
30
Чентуриони
3
Джемити
16
Радованович
17
Поркари
3
Гарсия
14
Ригони
99
Караччиоло
25
Маскара
10
Лоди
55
Беллуски
55
Беллуски
10
Лоди
28
Баррьентос
19
Льяма
19
Льяма
28
Баррьентос
18
Бергессио
21
Эбагуа
21
Эбагуа
18
Бергессио
16
Радованович
89
Морганелла
89
Морганелла
16
Радованович
25
Маскара
8
Маццарани
8
Маццарани
25
Маскара
99
Караччиоло
9
Рубино
9
Рубино
99
Караччиоло
Остались в запасе
Катания
Новара
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
31
Альберто Фонтана
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Жеда
ЦФ
Статистика матча Катания - Новара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
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2020.05.26 07:20
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2018.12.06 00:48
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2015.08.20 13:46
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
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2016.12.15 11:53
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Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
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