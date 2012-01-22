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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Милан
Новара - Милан: обзор матча 22 января 2012
Новара
22.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Милан
58'
З. Ибрагимович
76'
Робиньо
90'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Милан
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
А. Меркель
️️️️
Робиньо
Травма
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Ф. Марианини
ГОЛ! 0:2!
Робиньо
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
С. Уйкани
Замена
Д. Йенсен
️️️️
Д. Маскара
Замена
Ф. Марианини
️️️️
С. Гарсия
Замена
Р. Рубино
️️️️
С. Пеше
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
М. Амброзини
Желтая карточка
С. Пеше
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Антонини
Желтая карточка
Д. Маскара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПЗ
14
Марко Ригони
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
АП
90
Массимо Амброзини
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
18
Франческо Марианини
ЦП
27
Жеда
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
3-2-3-2
1
Уйкани
3
Гарсия
30
Чентуриони
33
Ринаудо
3
Джемити
89
Морганелла
14
Ригони
22
Пеше
17
Поркари
25
Маскара
99
Караччиоло
4-3-1-2
32
Амелия
20
Абате
3
Силва
5
Мексес
7
Антонини
90
Амброзини
6
ван Боммел
23
Ночерино
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
11
Ибрагимович
25
Маскара
7
Йенсен
7
Йенсен
25
Маскара
3
Гарсия
18
Марианини
18
Марианини
3
Гарсия
22
Пеше
9
Рубино
9
Рубино
22
Пеше
70
Робиньо
21
Меркель
21
Меркель
70
Робиньо
7
Антонини
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
7
Антонини
Остались в запасе
Новара
Милан
31
Альберто Фонтана
ВР
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
27
Жеда
ЦФ
30
Флавио Рома
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Новара - Милан
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Сильвио Пиола
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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