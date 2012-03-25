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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Новара - Лечче
Новара - Лечче: обзор матча 25 марта 2012
Новара
25.03.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Лечче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новара - Лечче
Замена
И. Радованович
️️️️
С. Пеше
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
М. Блази
Замена
Т. Моримото
️️️️
Д. Маскара
Замена
М. Блази
️️️️
А. Бертолаччи
Желтая карточка
С. Пеше
Замена
Д. Петрачи
️️️️
М. Бенасси
Желтая карточка
М. Ригони
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Замена
А. Караччиоло
️️️️
Жеда
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Ф. Поркари
19'
Желтая карточка
А. Эспозито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
0
Андреа Лисуццо
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
14
Марко Ригони
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
27
Жеда
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
26
Мануэле Блази
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
3-4-1-2
1
Уйкани
3
Джемити
0
Лисуццо
24
Пачи
3
Гарсия
22
Пеше
17
Поркари
89
Морганелла
14
Ригони
25
Маскара
27
Жеда
4-4-2
81
Бенасси
13
Мильонико
28
Эспозито
4
Томович
28
Бривио
7
Куадрадо
82
Дельвеккио
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
10
Муриэль
10
Ди Микеле
22
Пеше
16
Радованович
16
Радованович
22
Пеше
25
Маскара
15
Моримото
15
Моримото
25
Маскара
27
Жеда
99
Караччиоло
99
Караччиоло
27
Жеда
81
Бенасси
0
Петрачи
0
Петрачи
81
Бенасси
91
Бертолаччи
26
Блази
26
Блази
91
Бертолаччи
10
Ди Микеле
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Ди Микеле
Остались в запасе
Новара
Лечче
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
Остались в запасе
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Новара - Лечче
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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