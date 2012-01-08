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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Наполи
Палермо - Наполи: обзор матча 08 января 2012
Палермо
08.01.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
89'
Ф. Микколи
35'
Г. Пандев
54'
Э. Кавани
60'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Наполи
ГОЛ! 1:3!
Ф. Микколи
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Замена
К. Чавес
️️️️
Г. Пандев
Замена
К. Суньига
️️️️
М. Гамшик
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Гаргано
Замена
А. Мехмети
️️️️
И. Будан
ГОЛ! 0:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Г. Инлер
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
Э. Альварес
️️️️
Ф. Васкес
Замена
А. Аква
️️️️
Ф. Делла Рокка
ГОЛ! 0:1!
Г. Пандев
Пас отдал
В. Гаргано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Франко Васкес
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
18
Африйе Аква
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
32
Кристиан Чавес
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-3-1-2
22
Бенусси
42
Бальдзаретти
26
Сильвестре
6
Муньос
4
Четто
14
Делла Рокка
8
Баррето
8
Мильяччо
20
Васкес
19
Будан
10
Микколи
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
5
Гаргано
17
Гамшик
88
Инлер
3
Доссена
10
Кавани
21
Пандев
14
Делла Рокка
18
Аква
18
Аква
14
Делла Рокка
20
Васкес
27
Альварес
27
Альварес
20
Васкес
19
Будан
26
Мехмети
26
Мехмети
19
Будан
21
Пандев
32
Чавес
32
Чавес
21
Пандев
17
Гамшик
18
Суньига
18
Суньига
17
Гамшик
5
Гаргано
21
Джемаили
21
Джемаили
5
Гаргано
Остались в запасе
Палермо
Наполи
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Палермо - Наполи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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