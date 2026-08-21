Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре команды в этом сезоне.

«Сами видите, на какой строчке сейчас находится «Динамо». Десятое место – не то, чего ждали после прихода Шварца. Ожидания опередили реальность. Особых изменений в игре по сравнению с прошлым сезоном я не вижу.

Для меня лично единственное изменение – появление Тимофея Маринкина в стартовом составе. Для меня это лучший игрок в центре поля «Динамо». Он старается играть в правильный футбол. Надеюсь, что все нормализуется как можно скорее», – сказал Александр Тюкавин.