Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вурнон Анита - статистика

Завершил карьеру
4 апреля 1989 (37)
#6 | Полузащитник
166 см | 62 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
34
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Камбур
4 : 0
28.05.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
0 : 5
21.05.2023
Твенте
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
13.05.2023
РКС Ваалвейк
1' - 81'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
4 : 1
05.05.2023
Волендам
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
23.04.2023
РКС Ваалвейк
1' - 81'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
19.04.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
15.04.2023
Гронинген
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
5 : 1
09.04.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
01.04.2023
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
18.03.2023
НЕК
1' - 90'
61'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.03.2023
ПСВ
1' - 88'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
1 : 4
25.02.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
17.02.2023
Фортуна
1' - 82'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
3 : 1
12.02.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Экселсиор
0 : 0
04.02.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
01.02.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
28.01.2023
Эммен
1' - 90'
64'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 0
24.01.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Волендам
2 : 1
14.01.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
07.01.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
6 : 1
13.11.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
06.11.2022
АЗ Алкмаар
1' - 90'
22'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Твенте
3 : 0
30.10.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
1 : 4
22.10.2022
Аякс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
0 : 0
15.10.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 3
07.10.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
02.10.2022
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
5 : 1
17.09.2022
Камбур
1' - 90'
86, 89'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
1 : 0
11.09.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
РКС Ваалвейк
5 : 2
04.09.2022
Экселсиор
1' - 83'
80'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Витесс
2 : 2
27.08.2022
РКС Ваалвейк
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
21.08.2022
Фейеноорд
57' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Эммен
1 : 1
13.08.2022
РКС Ваалвейк
56' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
06.08.2022
Утрехт
61' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+