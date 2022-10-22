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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Аякс
РКС Ваалвейк - Аякс: обзор матча 22 октября 2022
РКС Ваалвейк
22.10.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 4
Завершен
Аякс
40'
П. Клемент
22'
С. Бергейс
53'
С. Бергейс
62'
Б. Бробби
81'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Аякс
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Крамер
90'
+1
86'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Классен
83'
Замена
М. Кудус
️️️️
С. Бергвейн
83'
Замена
Л. Лукка
️️️️
Б. Бробби
81'
ГОЛ! 1:4!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергейс
Замена
Р. Куйперс
️️️️
Я. Укили
77'
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. ван ден Бейс
77'
Замена
П. Вруг
️️️️
П. Клемент
70'
Замена
Х. Лобете
️️️️
И. Бель Хассани
69'
62'
ГОЛ! 1:3!
Б. Бробби
Пас отдал
Х. Тимбер
Желтая карточка
Ш. Адевойе
58'
56'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
53'
ГОЛ! 1:2!
С. Бергейс
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
46'
46'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Э. Альварес
46'
Замена
О. Вейндал
️️️️
Д. Блинд
43'
Желтая карточка
Д. Блинд
ГОЛ! 1:1!
П. Клемент
Пас отдал
М. Крамер
40'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
С. Бергвейн
Желтая карточка
Я. Укили
18'
Желтая карточка
Х. Гаари
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
3-2-3-2
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
3
Гаари
11
Бель Хассани
6
Анита
5
Укили
29
Крамер
24
Клемент
4-1-1-3-1
22
Пасвер
3
Санчес
17
Блинд
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
23
Бергейс
34
Бергвейн
18
Классен
10
Тадич
9
Бробби
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
24
Клемент
8
Вруг
8
Вруг
24
Клемент
29
Крамер
8
Джозефзун
8
Джозефзун
29
Крамер
5
Укили
17
Куйперс
17
Куйперс
5
Укили
33
ван ден Бейс
11
Баккали
11
Баккали
33
ван ден Бейс
11
Бель Хассани
24
Лобете
24
Лобете
11
Бель Хассани
17
Блинд
5
Вейндал
5
Вейндал
17
Блинд
4
Альварес
27
Гриллич
27
Гриллич
4
Альварес
34
Бергвейн
20
Кудус
20
Кудус
34
Бергвейн
18
Классен
7
Консейсау
7
Консейсау
18
Классен
9
Бробби
20
Лукка
20
Лукка
9
Бробби
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Аякс
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча РКС Ваалвейк - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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