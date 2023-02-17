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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Фортуна
РКС Ваалвейк - Фортуна: обзор матча 17 февраля 2023
РКС Ваалвейк
17.02.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 22 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
76'
М. Крамер
86'
Х. Лобете
90'
Ф. Джозефзун
49'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Фортуна
ГОЛ! 3:1!
Ф. Джозефзун
90'
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
М. Крамер
88'
88'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
И. Кордоба
88'
Замена
П. Глэдон
️️️️
Л. Дуарте
ГОЛ! 2:1!
Х. Лобете
86'
Замена
С. Бакари
️️️️
И. Бель Хассани
82'
Замена
Я. Укили
️️️️
В. Анита
82'
79'
Замена
С. Радич
️️️️
Д. Сиовас
79'
Замена
Т. Нослин
️️️️
У. Эмбалу
ГОЛ! 1:1!
М. Крамер
Пас отдал
Ф. Джозефзун
76'
Замена
Х. Лобете
️️️️
Т. Лутонда
67'
59'
Желтая карточка
У. Эмбалу
49'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
И. Кордоба
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Д. ван ден Бейс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-2-4-1
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
5
Лутонда
3
Гаари
24
Клемент
20
Сентьенс
6
Анита
11
Бель Хассани
29
Крамер
3-1-3-2-1
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
21
Вита
6
Дуарте
8
Бистрович
15
Озякуп
21
Эрдоган
11
Эмбалу
14
Кордоба
17
Йылмаз
29
Крамер
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
29
Крамер
11
Бель Хассани
2
Бакари
2
Бакари
11
Бель Хассани
6
Анита
5
Укили
5
Укили
6
Анита
33
ван ден Бейс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
24
Лобете
24
Лобете
5
Лутонда
22
Сиовас
55
Радич
55
Радич
22
Сиовас
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Нослин
11
Эмбалу
6
Дуарте
19
Глэдон
19
Глэдон
6
Дуарте
14
Кордоба
29
Бейтинк
29
Бейтинк
14
Кордоба
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Фортуна
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча РКС Ваалвейк - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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