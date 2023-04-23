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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк: обзор матча 23 апреля 2023
АЗ Алкмаар
23.04.2023, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 30 тур
3 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
8'
С. Мейнанс
50'
М. Лахдо
63'
М. ван Бредероде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
90'
+2
Желтая карточка
Д. ван ден Бейс
86'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
М. Сентьенс
81'
Замена
С. Августинс
️️️️
В. Анита
80'
Замена
К. Локеса
️️️️
Я. Укили
Замена
З. Бурместер
️️️️
С. Мейнанс
80'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
80'
Замена
Р. Базур
️️️️
Й. Класи
68'
65'
Замена
Х. Лобете
️️️️
Ю. Леливелд
65'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
П. Клемент
ГОЛ! 3:0!
М. ван Бредероде
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Лахдо
Пас отдал
С. Мейнанс
50'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
М. Мердинк
46'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Й. Одгор
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Мейнанс
Пас отдал
Ю. Сугавара
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
26
Себбе Августинс
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
6
Керкез
31
Беукема
4
Хацидиакос
28
Сугавара
14
Рейндерс
8
Класи
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
21
Одгор
3-2-4-1
1
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
2
Бакари
3
Гаари
6
Анита
24
Клемент
20
Сентьенс
5
Укили
29
Крамер
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
8
Класи
23
Базур
23
Базур
8
Класи
21
Мейнанс
10
Бурместер
10
Бурместер
21
Мейнанс
Мердинк
10
Михайлович
10
Михайлович
Мердинк
21
Одгор
9
Мердинк
9
Мердинк
21
Одгор
6
Анита
26
Августинс
26
Августинс
6
Анита
5
Укили
5
Локеса
5
Локеса
5
Укили
24
Клемент
8
Джозефзун
8
Джозефзун
24
Клемент
20
Сентьенс
17
Куйперс
17
Куйперс
20
Сентьенс
2
Леливелд
24
Лобете
24
Лобете
2
Леливелд
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Янсен
13
Joey Kesting
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча АЗ Алкмаар - РКС Ваалвейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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