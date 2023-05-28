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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - РКС Ваалвейк
Камбур - РКС Ваалвейк: обзор матча 28 мая 2023
Камбур
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
4 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
45+5'
Р. Ульдрикис
45+7'
Д. Самбисса
55'
N. Foor
67'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - РКС Ваалвейк
Замена
М. Брей
️️️️
М. Паулиссен
77'
Замена
Р. Балк
️️️️
N. Foor
76'
ГОЛ! 4:0!
М. Смит
67'
64'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Сентьенс
64'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
М. Крамер
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Д. Самбисса
64'
Замена
М. Смит
️️️️
Р. Ульдрикис
63'
ГОЛ! 3:0!
N. Foor
55'
52'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ш. Адевойе
52'
Замена
З. Баккали
️️️️
Ю. Леливелд
ГОЛ! 2:0!
Д. Самбисса
Пас отдал
М. Паулиссен
45'
+7
ГОЛ! 1:0!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
А. Бангура
45'
+5
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
41'
24'
Замена
Х. Лобете
️️️️
П. Клемент
Замена
М. Тол
️️️️
Ф. Сманд
18'
6'
Желтая карточка
Я. Укили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Мимун Махи
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4-1-3-1-1
87
Рюйтер
24
Бангура
3
МакИнтош
4
Сманд
5
Шмидт
4
Худемакерс
23
Якобс
10
7
Самбисса
6
Паулиссен
17
Ульдрикис
3-2-4-1
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
3
Гаари
5
Лутонда
5
Укили
6
Анита
24
Клемент
20
Сентьенс
29
Крамер
4
Сманд
3
Тол
3
Тол
4
Сманд
6
Паулиссен
14
Брей
14
Брей
6
Паулиссен
10
7
Балк
7
Балк
10
7
Самбисса
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
7
Самбисса
17
Ульдрикис
36
Смит
36
Смит
17
Ульдрикис
4
Адевойе
2
Бакари
2
Бакари
4
Адевойе
2
Леливелд
11
Баккали
11
Баккали
2
Леливелд
29
Крамер
17
Куйперс
17
Куйперс
29
Крамер
20
Сентьенс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
20
Сентьенс
24
Клемент
24
Лобете
24
Лобете
24
Клемент
Остались в запасе
Камбур
РКС Ваалвейк
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Мимун Махи
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Мимун Махи
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Камбур - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
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