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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - РКС Ваалвейк
Фортуна - РКС Ваалвейк: обзор матча 15 октября 2022
Фортуна
15.10.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
0 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - РКС Ваалвейк
90'
+7
Желтая карточка
М. Крамер
Замена
К. Бассетт
️️️️
О. Озякуп
88'
83'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Т. Лутонда
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
А. Ферати
79'
Замена
П. Глэдон
️️️️
М. Сентьенс
79'
Замена
Т. Таски
️️️️
У. Эмбалу
73'
71'
Желтая карточка
Р. Куйперс
70'
Замена
Я. Укили
️️️️
П. Клемент
70'
Замена
М. Бирет
️️️️
Х. Лобете
60'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
И. Бель Хассани
60'
Замена
П. Вруг
️️️️
Д. ван ден Бейс
Замена
Р. Вита
️️️️
И. Кордоба
46'
Желтая карточка
О. Озякуп
38'
Желтая карточка
У. Эмбалу
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
19
Пол Глэдон
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
4-3-1-2
1
Пандур
27
Кокс
12
Пинту
3
Гут
23
Наварро
15
Озякуп
10
Ферати
20
Сентьенс
14
Кордоба
11
Эмбалу
17
Йылмаз
3-2-2-3
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
3
Гаари
5
Лутонда
6
Анита
11
Бель Хассани
24
Клемент
29
Крамер
24
Лобете
14
Кордоба
21
Вита
21
Вита
14
Кордоба
10
Ферати
21
Эрдоган
21
Эрдоган
10
Ферати
15
Озякуп
17
Бассетт
17
Бассетт
15
Озякуп
20
Сентьенс
19
Глэдон
19
Глэдон
20
Сентьенс
11
Эмбалу
7
Таски
7
Таски
11
Эмбалу
33
ван ден Бейс
8
Вруг
8
Вруг
33
ван ден Бейс
24
Клемент
5
Укили
5
Укили
24
Клемент
24
Лобете
14
Бирет
14
Бирет
24
Лобете
5
Лутонда
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Лутонда
11
Бель Хассани
17
Куйперс
17
Куйперс
11
Бель Хассани
Остались в запасе
Фортуна
РКС Ваалвейк
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Фортуна - РКС Ваалвейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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24 октября
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17 октября
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11 сентября
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6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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2025.05.13 11:36
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2025.05.09 12:55
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2025.05.02 12:19
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2025.04.24 09:03
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2023.10.01 08:28
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