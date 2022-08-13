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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - РКС Ваалвейк
Эммен - РКС Ваалвейк: обзор матча 13 августа 2022
Эммен
13.08.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
58'
Л. Бернаду
90'
Х. Лобете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - РКС Ваалвейк
Желтая карточка
Ж. Вельдмат
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:1!
Х. Лобете
Пас отдал
Ф. Джозефзун
Замена
F. Pacheco
️️️️
Р. Живкович
75'
69'
Замена
П. Клемент
️️️️
Т. Лутонда
68'
Замена
Х. Лобете
️️️️
М. Крамер
ГОЛ! 1:0!
Л. Бернаду
58'
57'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
И. Бель Хассани
56'
Замена
В. Анита
️️️️
L. Daneels
Желтая карточка
Л. Бернаду
48'
Замена
М. Димерс
️️️️
Я. Ассехнун
46'
Желтая карточка
М. Араухо
45'
+3
12'
Желтая карточка
М. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
7
Руй Мендеш
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
14
Lennerd Daneels
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Эммен
16
Wouter Sibon
ВР
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Remi van Ekeris
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
4-1-1-5
13
Вендорп
4
Вельдмат
2
20
Араухо
8
Бернаду
7
Мендеш
11
Ассехнун
34
Живкович
10
Ромени
25
Влак
1
Эльшлегель
3-2-3-2
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
3
Гаари
5
Лутонда
5
Укили
8
Вруг
11
Бель Хассани
29
Крамер
14
11
Ассехнун
10
Димерс
10
Димерс
11
Ассехнун
34
Живкович
88
88
34
Живкович
29
Крамер
24
Лобете
24
Лобете
29
Крамер
14
6
Анита
6
Анита
14
5
Лутонда
24
Клемент
24
Клемент
5
Лутонда
11
Бель Хассани
8
Джозефзун
8
Джозефзун
11
Бель Хассани
Остались в запасе
Эммен
РКС Ваалвейк
16
Wouter Sibon
ВР
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Remi van Ekeris
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Wouter Sibon
ВР
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Remi van Ekeris
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Эммен - РКС Ваалвейк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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