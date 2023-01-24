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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - РКС Ваалвейк
Спарта - РКС Ваалвейк: обзор матча 24 января 2023
Спарта
24.01.2023, вторник, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - РКС Ваалвейк
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
Ю. Намли
90'
+1
Замена
М. Тахири
️️️️
С. Мейнанс
90'
+1
81'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Я. Укили
81'
Замена
М. Крамер
️️️️
М. Сентьенс
71'
Замена
М. Бирет
️️️️
И. Бель Хассани
67'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
В. ван Крой
57'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ш. Самбо
46'
Замена
Ю. Намли
️️️️
К. Сайто
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
3-4-1-2
1
Олий
20
Самбо
18
Пинту
3
Вриндс
24
Верскуерен
16
Китолано
6
Ауассар
21
Мейнанс
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
3-2-4-1
1
Вессен
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
2
Леливелд
3
Гаари
5
Лутонда
6
Анита
11
Бель Хассани
20
Сентьенс
5
Укили
24
Клемент
Намли
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
Намли
20
Самбо
2
Абелс
2
Абелс
20
Самбо
14
Сайто
7
Намли
7
Намли
14
Сайто
32
ван Крой
18
Де Гузман
18
Де Гузман
32
ван Крой
21
Мейнанс
19
Тахири
19
Тахири
21
Мейнанс
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
5
Укили
8
Джозефзун
8
Джозефзун
5
Укили
11
Бель Хассани
14
Бирет
14
Бирет
11
Бель Хассани
20
Сентьенс
29
Крамер
29
Крамер
20
Сентьенс
Остались в запасе
Спарта
РКС Ваалвейк
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Спарта - РКС Ваалвейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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