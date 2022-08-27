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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - РКС Ваалвейк
Витесс - РКС Ваалвейк: обзор матча 27 августа 2022
Витесс
27.08.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
2 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
60'
М. Беро (П)
35'
Ф. Джозефзун
50'
И. Бель Хассани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - РКС Ваалвейк
Замена
Р. Япи
️️️️
Н. Фредериксен
83'
80'
Замена
В. Анита
️️️️
П. Вруг
Желтая карточка
Р. Япи
73'
72'
Замена
З. Баккали
️️️️
И. Бель Хассани
72'
Замена
Х. Лобете
️️️️
Ф. Джозефзун
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Беро
60'
56'
Замена
П. Клемент
️️️️
Я. Укили
Замена
М. Санко
️️️️
Т. Бейтинк
55'
Замена
К. Козловски
️️️️
Ферру
55'
50'
ГОЛ! 0:2!
И. Бель Хассани
46'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Т. Лутонда
45'
Желтая карточка
Я. Укили
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
П. Вруг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
3-2-1-2
37
Шерпен
21
Меленстен
6
Корнелиссе
6
Фламинго
42
Манхоф
32
Виттек
22
Беро
8
Фредериксен
29
Бейтинк
4-3-3
1
Вессен
3
Гаари
2
Леливелд
4
Адевойе
5
Лутонда
11
Бель Хассани
5
Укили
8
Вруг
8
Джозефзун
29
Крамер
25
Ньюпорт
8
Фредериксен
27
Япи
27
Япи
8
Фредериксен
4
Ферру
10
Козловски
10
Козловски
4
Ферру
29
Бейтинк
30
Санко
30
Санко
29
Бейтинк
8
Джозефзун
24
Лобете
24
Лобете
8
Джозефзун
8
Вруг
6
Анита
6
Анита
8
Вруг
5
Укили
24
Клемент
24
Клемент
5
Укили
11
Бель Хассани
11
Баккали
11
Баккали
11
Бель Хассани
5
Лутонда
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Лутонда
Остались в запасе
Витесс
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Витесс - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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