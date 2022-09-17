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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Камбур
РКС Ваалвейк - Камбур: обзор матча 17 сентября 2022
РКС Ваалвейк
17.09.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
5 : 1
Завершен
Камбур
32'
М. Крамер (П)
77'
М. Тол (АГ)
82'
З. Баккали
86'
И. Бель Хассани
89'
М. Крамер
17'
Д. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Камбур
ГОЛ! 5:1!
М. Крамер
Пас отдал
В. Анита
89'
ГОЛ! 4:1!
И. Бель Хассани
Пас отдал
В. Анита
86'
Замена
П. Вруг
️️️️
П. Клемент
84'
83'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Паулиссен
ГОЛ! 3:1!
З. Баккали
Пас отдал
Ш. Адевойе
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Тол
77'
68'
Замена
К. МакИнтош
️️️️
Л. Бергсма
Замена
З. Баккали
️️️️
Т. Лутонда
60'
Желтая карточка
Ю. Леливелд
57'
46'
Замена
М. Брей
️️️️
Т. Бур
46'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
С. ван дер Ватер
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Д. ван ден Бейс
46'
45'
+1
Красная карточка
А. Бангура
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Крамер
32'
31'
Желтая карточка
Д. Якобс
22'
Желтая карточка
М. Паулиссен
Желтая карточка
Х. Лобете
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Якобс
13'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Ф. Мамбимби
8'
Красная карточка
М. Худемакерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
15
Лук Ваутерс
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
3-2-1-4
1
Вессен
4
Адевойе
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
3
Гаари
11
Бель Хассани
6
Анита
24
Лобете
29
Крамер
24
Клемент
3-1-2-1-3
13
Виржиния
3
Тол
38
Бергсма
24
Бангура
4
Худемакерс
23
Якобс
6
Паулиссен
18
ван дер Ватер
31
ван Вермескеркен
19
Бур
10
Мамбимби
24
Клемент
8
Вруг
8
Вруг
24
Клемент
33
ван ден Бейс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
11
Баккали
11
Баккали
5
Лутонда
38
Бергсма
3
МакИнтош
3
МакИнтош
38
Бергсма
10
Мамбимби
8
ван Кам
8
ван Кам
10
Мамбимби
18
ван дер Ватер
7
Самбисса
7
Самбисса
18
ван дер Ватер
19
Бур
14
Брей
14
Брей
19
Бур
6
Паулиссен
7
Балк
7
Балк
6
Паулиссен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Камбур
13
Joey Kesting
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча РКС Ваалвейк - Камбур
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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