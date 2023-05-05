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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Волендам
РКС Ваалвейк - Волендам: обзор матча 05 мая 2023
РКС Ваалвейк
05.05.2023, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
4 : 1
Завершен
Волендам
3'
Я. Укили
35'
Ф. Джозефзун
49'
М. Сентьенс
88'
Х. Лобете
52'
Ф. Антонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Волендам
ГОЛ! 4:1!
Х. Лобете
Пас отдал
С. Бакари
88'
Замена
Х. Лобете
️️️️
М. Сентьенс
87'
83'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
Д. ван Мегем
Желтая карточка
Ш. Адевойе
81'
81'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Г. Ористанио
Замена
К. Фелида
️️️️
П. Клемент
79'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
79'
65'
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
К. Твигт
64'
Замена
Х. Верман
️️️️
Р. Мюрен
Замена
З. Баккали
️️️️
Ф. Джозефзун
59'
52'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Антонуччи
Пас отдал
Д. Джон Маркин
ГОЛ! 3:0!
М. Сентьенс
Пас отдал
М. Крамер
49'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
П. Клемент
35'
ГОЛ! 1:0!
Я. Укили
Пас отдал
М. Крамер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
8
Флоран Да Силва
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
79
Darius Johnson
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
4-4-1-1
1
Вессен
5
Лутонда
2
Леливелд
4
Адевойе
3
Гаари
24
Клемент
5
Укили
20
Сентьенс
6
Анита
8
Джозефзун
29
Крамер
3-3-1-1-2
1
Станкович
4
Мбуямба
5
Бенамар
4
Мирани
2
6
Эйтинг
2
Джон Маркин
6
Твигт
11
Ористанио
7
ван Мегем
21
Мюрен
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
24
Клемент
6
Фелида
6
Фелида
24
Клемент
8
Джозефзун
11
Баккали
11
Баккали
8
Джозефзун
20
Сентьенс
24
Лобете
24
Лобете
20
Сентьенс
6
Твигт
8
Да Силва
8
Да Силва
6
Твигт
11
Ористанио
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
11
Ористанио
7
ван Мегем
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
7
ван Мегем
21
Мюрен
9
Верман
9
Верман
21
Мюрен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Волендам
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
10
Франческо Антонуччи
АП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
79
Darius Johnson
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
10
Франческо Антонуччи
АП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
79
Darius Johnson
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча РКС Ваалвейк - Волендам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
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