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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Эммен
РКС Ваалвейк - Эммен: обзор матча 28 января 2023
РКС Ваалвейк
28.01.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
2 : 0
Завершен
Эммен
3'
М. Крамер
28'
Ю. Леливелд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Эммен
Желтая карточка
Я. Укили
90'
+4
Желтая карточка
С. Августинс
89'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. Сентьенс
85'
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
Д. ван ден Бейс
84'
79'
Замена
Б. Шолте
️️️️
Л. Бернаду
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
72'
Замена
С. Августинс
️️️️
П. Клемент
71'
Желтая карточка
В. Анита
64'
Желтая карточка
М. Крамер
55'
Замена
Я. Укили
️️️️
М. Крамер
55'
Красная карточка
И. Бель Хассани
50'
46'
Замена
Д. Вос
️️️️
М. Димерс
40'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Р. Живкович
ГОЛ! 2:0!
Ю. Леливелд
Пас отдал
И. Бель Хассани
28'
Желтая карточка
И. Бель Хассани
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Крамер
Пас отдал
М. Сентьенс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Рой Куйперс
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
3-2-4-1
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
5
Лутонда
3
Гаари
24
Клемент
11
Бель Хассани
20
Сентьенс
6
Анита
29
Крамер
2-1-1-2
13
Вендорп
26
Дирксен
8
Бернаду
10
Димерс
34
Живкович
10
Ромени
33
ван ден Бейс
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
29
Крамер
5
Укили
5
Укили
29
Крамер
24
Клемент
26
Августинс
26
Августинс
24
Клемент
20
Сентьенс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
20
Сентьенс
10
Димерс
14
Вос
14
Вос
10
Димерс
8
Бернаду
18
Шолте
18
Шолте
8
Бернаду
34
Живкович
9
Дарфалу
9
Дарфалу
34
Живкович
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Эммен
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ПЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ПЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча РКС Ваалвейк - Эммен
5
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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Эммен
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
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2025.05.09 12:55
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2023.10.01 08:28
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2025.05.13 11:36
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2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
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20
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1
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1
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