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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - РКС Ваалвейк
НЕК - РКС Ваалвейк: обзор матча 13 ноября 2022
НЕК
13.11.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 14 тур
6 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
38'
Л. Димата (П)
50'
С. Эль-Каруани
73'
М. Маттссон
78'
П. Маркеш
88'
Э. Тавсан
90+2'
П. Маркеш
4'
Д. ван ден Бейс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 6:1!
П. Маркеш
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
В. Анита
ГОЛ! 5:1!
Э. Тавсан
Пас отдал
У. Таннан
88'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
М. Маттссон
83'
ГОЛ! 4:1!
П. Маркеш
Пас отдал
Й. Крамер
78'
77'
Замена
П. Вруг
️️️️
П. Клемент
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
76'
Замена
Й. Крамер
️️️️
Ф. Сандлер
76'
ГОЛ! 3:1!
М. Маттссон
73'
68'
Замена
З. Баккали
️️️️
Я. Укили
68'
Замена
С. Бакари
️️️️
Д. ван ден Бейс
Замена
К. Вердонк
️️️️
И. Сиссоко
67'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
С. Эль-Каруани
67'
58'
Желтая карточка
Х. Гаари
ГОЛ! 2:1!
С. Эль-Каруани
50'
46'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
Ф. Джозефзун
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Димата
38'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
36'
11'
Красная карточка
И. Бель Хассани
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. ван ден Бейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
РКС Ваалвейк
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
4-3-1-2
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Сандлер
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
22
Сиссоко
6
Таннан
11
Димата
8
Маттссон
3-2-3-1-2
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
3
Гаари
5
Лутонда
5
Укили
6
Анита
11
Бель Хассани
8
Джозефзун
24
Клемент
2
Перейра
3
Сандлер
4
Крамер
4
Крамер
3
Сандлер
22
Сиссоко
24
Вердонк
24
Вердонк
22
Сиссоко
8
Маттссон
5
Бруйин
5
Бруйин
8
Маттссон
34
Эль-Каруани
7
Тавсан
7
Тавсан
34
Эль-Каруани
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
33
ван ден Бейс
2
Бакари
2
Бакари
33
ван ден Бейс
24
Клемент
8
Вруг
8
Вруг
24
Клемент
5
Укили
11
Баккали
11
Баккали
5
Укили
8
Джозефзун
17
Куйперс
17
Куйперс
8
Джозефзун
Остались в запасе
НЕК
РКС Ваалвейк
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Марк Спенкелинк
ВР
13
Joey Kesting
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
13
Joey Kesting
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча НЕК - РКС Ваалвейк
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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