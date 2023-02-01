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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 01 февраля 2023
РКС Ваалвейк
01.02.2023, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
3 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
23'
М. Сентьенс
71'
М. Крамер
78'
Я. Укили
45+1'
Х. Фонтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
Замена
Р. Куйперс
️️️️
М. Сентьенс
87'
81'
Замена
F. Stokkers
️️️️
И. Лидберг
81'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Э. Линтхорст
81'
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Х. Фонтан
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
П. Клемент
81'
Замена
С. Августинс
️️️️
М. Крамер
81'
ГОЛ! 3:1!
Я. Укили
Пас отдал
М. Сентьенс
78'
ГОЛ! 2:1!
М. Крамер
Пас отдал
М. Сентьенс
71'
69'
Желтая карточка
Х. Фонтан
Замена
С. Бакари
️️️️
Л. Ньюпорт
65'
Замена
Х. Лобете
️️️️
Ю. Леливелд
65'
62'
Замена
С. Соу
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
55'
Желтая карточка
Д. Амофа
Желтая карточка
Ю. Леливелд
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Фонтан
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
Желтая карточка
П. Клемент
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Сентьенс
Пас отдал
Я. Укили
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
0
H. Mulder
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
3-2-4-1
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
25
Ньюпорт
5
Лутонда
3
Гаари
24
Клемент
20
Сентьенс
5
Укили
6
Анита
29
Крамер
2-1-1-1-5
12
де Ланж
20
Дейл
3
Фонтан
11
Виллумсон
21
Идзес
20
Эдвардсен
11
Адеканье
3
Наубер
6
Амофа
8
Линтхорст
3
Лидберг
25
Ньюпорт
2
Бакари
2
Бакари
25
Ньюпорт
29
Крамер
26
Августинс
26
Августинс
29
Крамер
20
Сентьенс
17
Куйперс
17
Куйперс
20
Сентьенс
24
Клемент
8
Джозефзун
8
Джозефзун
24
Клемент
2
Леливелд
24
Лобете
24
Лобете
2
Леливелд
3
Фонтан
22
Оппегард
22
Оппегард
3
Фонтан
8
Линтхорст
7
Фернандес
7
Фернандес
8
Линтхорст
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
20
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
20
Эдвардсен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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