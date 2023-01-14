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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - РКС Ваалвейк
Волендам - РКС Ваалвейк: обзор матча 14 января 2023
Волендам
14.01.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
2 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
69'
Х. Мбуямба
81'
Ф. Да Силва
63'
М. Сентьенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - РКС Ваалвейк
Замена
Д. Флинт
️️️️
Г. Ористанио
84'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Да Силва
Пас отдал
Г. Ористанио
81'
81'
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. ван ден Бейс
81'
Замена
М. Крамер
️️️️
П. Клемент
Замена
Х. Верман
️️️️
Р. Мюрен
77'
72'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
М. Бирет
ГОЛ! 1:1!
Х. Мбуямба
Пас отдал
К. Эйтинг
69'
Замена
Б. Плат
️️️️
О. Буур
66'
Замена
Д. ван Мегем
️️️️
Д. Мирани
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентьенс
Желтая карточка
Д. Джон Маркин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Флоран Да Силва
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
37
Joey Antonioli
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
36
Jordi Blom
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
3-3-2-2
1
Станкович
5
Бенамар
4
Мирани
2
Буур
4
Мбуямба
6
Эйтинг
2
Джон Маркин
8
Да Силва
11
Ористанио
21
Мюрен
77
Улд-Чих
3-2-3-2
1
Вессен
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
2
Леливелд
3
Гаари
5
Лутонда
20
Сентьенс
6
Анита
5
Укили
24
Клемент
14
Бирет
2
Буур
4
Плат
4
Плат
2
Буур
11
Ористанио
3
Флинт
3
Флинт
11
Ористанио
4
Мирани
7
ван Мегем
7
ван Мегем
4
Мирани
21
Мюрен
9
Верман
9
Верман
21
Мюрен
33
ван ден Бейс
11
Баккали
11
Баккали
33
ван ден Бейс
24
Клемент
29
Крамер
29
Крамер
24
Клемент
14
Бирет
17
Куйперс
17
Куйперс
14
Бирет
Остались в запасе
Волендам
РКС Ваалвейк
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
37
Joey Antonioli
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Jordi Blom
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
26
Себбе Августинс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
37
Joey Antonioli
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Jordi Blom
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
26
Себбе Августинс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Волендам - РКС Ваалвейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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