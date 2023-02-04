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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - РКС Ваалвейк
Экселсиор - РКС Ваалвейк: обзор матча 04 февраля 2023
Экселсиор
04.02.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - РКС Ваалвейк
90'
Желтая карточка
Э. Вессен
Замена
Н. Науйокс
️️️️
К. Гаудмейн
83'
83'
Замена
З. Баккали
️️️️
М. Сентьенс
78'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
78'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
И. Бель Хассани
68'
Замена
Я. Укили
️️️️
П. Клемент
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Р. Харчуш
68'
68'
Замена
М. Крамер
️️️️
Х. Лобете
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Л. Лабру
46'
Замена
Ю. Бас
️️️️
К. Дриух
46'
40'
Желтая карточка
М. Сентьенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
10
Ноа Науйокс
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Рой Куйперс
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4-1-1-2-2
1
ван Гассел
24
Тджо-А-Он
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
24
Гаудмейн
24
Дриух
17
Азаркан
27
Харчуш
7
Лабру
3-2-4-1
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
25
Ньюпорт
3
Гаари
5
Лутонда
11
Бель Хассани
6
Анита
24
Клемент
20
Сентьенс
24
Лобете
24
Гаудмейн
10
Науйокс
10
Науйокс
24
Гаудмейн
24
Дриух
6
Бас
6
Бас
24
Дриух
7
Лабру
17
Бесуйен
17
Бесуйен
7
Лабру
27
Харчуш
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
27
Харчуш
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
24
Клемент
5
Укили
5
Укили
24
Клемент
20
Сентьенс
11
Баккали
11
Баккали
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
8
Джозефзун
8
Джозефзун
11
Бель Хассани
24
Лобете
29
Крамер
29
Крамер
24
Лобете
Остались в запасе
Экселсиор
РКС Ваалвейк
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
0
H. Mulder
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
0
H. Mulder
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Экселсиор - РКС Ваалвейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
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2025.05.13 11:36
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2025.05.09 12:55
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2025.05.02 12:19
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