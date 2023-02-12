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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - РКС Ваалвейк
Аякс - РКС Ваалвейк: обзор матча 12 февраля 2023
Аякс
12.02.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
3 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
50'
Б. Бробби
78'
Х. Тимбер
81'
М. Кудус
17'
М. Сентьенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - РКС Ваалвейк
Замена
К. Расмуссен
️️️️
М. Кудус
90'
+3
Замена
Й. Хато
️️️️
О. Вейндал
88'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Ренш
85'
Желтая карточка
С. Бергейс
84'
ГОЛ! 3:1!
М. Кудус
Пас отдал
С. Бергейс
81'
78'
Желтая карточка
Я. Укили
ГОЛ! 2:1!
Х. Тимбер
Пас отдал
К. Бейсси
78'
77'
Желтая карточка
Ю. Леливелд
76'
Замена
З. Баккали
️️️️
П. Клемент
76'
Замена
С. Бакари
️️️️
М. Сентьенс
67'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Х. Лобете
67'
Замена
Я. Укили
️️️️
И. Бель Хассани
ГОЛ! 1:1!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергейс
50'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Ф. Консейсау
46'
Замена
К. Бейсси
️️️️
Д. Классен
46'
Желтая карточка
Д. Классен
41'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Сентьенс
Пас отдал
Х. Лобете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Джон Хейтинга
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Joel Pereira
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Рой Куйперс
ПВ
3-1-2-3-1
28
Рульи
5
Вейндал
12
Тимбер
2
Ренш
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
7
Консейсау
18
Классен
3-2-4-1
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
3
Гаари
5
Лутонда
6
Анита
24
Клемент
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
24
Лобете
18
Классен
3
Бейсси
3
Бейсси
18
Классен
5
Вейндал
21
Хато
21
Хато
5
Вейндал
2
Ренш
3
Санчес
3
Санчес
2
Ренш
20
Кудус
7
Расмуссен
7
Расмуссен
20
Кудус
7
Консейсау
9
Бробби
9
Бробби
7
Консейсау
20
Сентьенс
2
Бакари
2
Бакари
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
5
Укили
5
Укили
11
Бель Хассани
24
Клемент
11
Баккали
11
Баккали
24
Клемент
24
Лобете
8
Джозефзун
8
Джозефзун
24
Лобете
Остались в запасе
Аякс
РКС Ваалвейк
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Joel Pereira
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Joel Pereira
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Аякс - РКС Ваалвейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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