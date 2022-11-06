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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар: обзор матча 06 ноября 2022
РКС Ваалвейк
06.11.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
3 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
32'
И. Бель Хассани
87'
З. Баккали
90+1'
З. Баккали
9'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 3:1!
З. Баккали
90'
+1
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
И. Бель Хассани
90'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
Х. Лобете
90'
ГОЛ! 2:1!
З. Баккали
Пас отдал
Т. Лутонда
87'
Замена
С. Бакари
️️️️
П. Клемент
84'
83'
Желтая карточка
М. де Вит
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. ван ден Бейс
80'
74'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
65'
Желтая карточка
Й. Класи
54'
Замена
В. Павлидис
️️️️
М. Деккер
54'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Р. Базур
ГОЛ! 1:1!
И. Бель Хассани
Пас отдал
Ю. Леливелд
32'
Желтая карточка
В. Анита
22'
9'
ГОЛ! 0:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Ю. Сугавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3-2-3-2
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
3
Гаари
11
Бель Хассани
6
Анита
5
Укили
24
Лобете
24
Клемент
3-2-3-2
12
Верхюлст
31
Беукема
23
Деккер
28
Сугавара
4
Хацидиакос
6
Керкез
8
Класи
23
Базур
14
Рейндерс
21
Карлссон
21
Одгор
24
Клемент
2
Бакари
2
Бакари
24
Клемент
11
Бель Хассани
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
11
Бель Хассани
33
ван ден Бейс
11
Баккали
11
Баккали
33
ван ден Бейс
24
Лобете
17
Куйперс
17
Куйперс
24
Лобете
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
23
Базур
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
23
Базур
23
Деккер
14
Павлидис
14
Павлидис
23
Деккер
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар
16
Марк Спенкелинк
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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