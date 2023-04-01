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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Витесс
РКС Ваалвейк - Витесс: обзор матча 01 апреля 2023
РКС Ваалвейк
01.04.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 0
Завершен
Витесс
27'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Витесс
90'
Желтая карточка
М. Джонатанс
Замена
Х. Лобете
️️️️
М. Крамер
88'
Замена
П. Вруг
️️️️
П. Клемент
88'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Т. Лутонда
88'
Желтая карточка
М. Крамер
82'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Я. Укили
79'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ф. Джозефзун
76'
74'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
С. Тронстад
74'
Замена
Г. Видович
️️️️
М. Манхоф
66'
Замена
S. van Duivenbooden
️️️️
Б. Бялек
60'
Желтая карточка
К. Козловски
46'
Замена
М. Дийкс
️️️️
Э. Корнелиссе
46'
Замена
К. Аркю
️️️️
Д. Ороз
ГОЛ! 1:0!
М. Крамер
Пас отдал
М. Сентьенс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
4-4-1-1
1
Вессен
5
Лутонда
2
Леливелд
4
Адевойе
3
Гаари
5
Укили
24
Клемент
20
Сентьенс
6
Анита
8
Джозефзун
29
Крамер
3-2-3-1
37
Шерпен
77
Изима-Мирен
6
Корнелиссе
21
Меленстен
5
Ороз
42
Манхоф
6
Тронстад
8
ван Гинкел
10
Козловски
21
Бялек
5
Лутонда
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Лутонда
5
Укили
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
5
Укили
8
Джозефзун
2
Бакари
2
Бакари
8
Джозефзун
24
Клемент
8
Вруг
8
Вруг
24
Клемент
29
Крамер
24
Лобете
24
Лобете
29
Крамер
6
Корнелиссе
35
Дийкс
35
Дийкс
6
Корнелиссе
5
Ороз
2
Аркю
2
Аркю
5
Ороз
6
Тронстад
26
Джонатанс
26
Джонатанс
6
Тронстад
21
Бялек
9
9
21
Бялек
42
Манхоф
40
Видович
40
Видович
42
Манхоф
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Витесс
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча РКС Ваалвейк - Витесс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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