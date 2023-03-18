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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - НЕК
РКС Ваалвейк - НЕК: обзор матча 18 марта 2023
РКС Ваалвейк
18.03.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 3
Завершен
НЕК
61'
В. Анита
18'
У. Таннан
26'
Э. Тавсан
31'
У. Таннан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - НЕК
90'
Замена
Т. Ларти Санниез
️️️️
Л. Шоне
90'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
У. Таннан
89'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
84'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Э. Тавсан
79'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
М. Маттссон
76'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
Замена
С. Бакари
️️️️
Д. ван ден Бейс
74'
71'
Пенальти не реализован!
У. Таннан
Замена
Х. Лобете
️️️️
Я. Укили
62'
Замена
М. Бирет
️️️️
М. Крамер
62'
ГОЛ! 1:3!
В. Анита
61'
Желтая карточка
Э. Вессен
46'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Т. Лутонда
46'
Замена
З. Баккали
️️️️
Ю. Леливелд
46'
31'
ГОЛ! 0:3!
У. Таннан
Желтая карточка
Я. Укили
29'
26'
ГОЛ! 0:2!
Э. Тавсан
Пас отдал
Д. Пропер
18'
ГОЛ! 0:1!
У. Таннан
Пас отдал
Л. Димата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Рой Куйперс
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
3-2-4-1
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
3
Гаари
5
Укили
24
Клемент
20
Сентьенс
6
Анита
29
Крамер
4-2-3-1
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
4
Крамер
34
Эль-Каруани
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
6
Таннан
8
Маттссон
11
Димата
33
ван ден Бейс
2
Бакари
2
Бакари
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
11
Баккали
11
Баккали
2
Леливелд
5
Лутонда
8
Джозефзун
8
Джозефзун
5
Лутонда
5
Укили
24
Лобете
24
Лобете
5
Укили
29
Крамер
14
Бирет
14
Бирет
29
Крамер
20
Шоне
34
Санниез
34
Санниез
20
Шоне
6
Таннан
5
Бруйин
5
Бруйин
6
Таннан
8
Маттссон
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
8
Маттссон
7
Тавсан
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Тавсан
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
НЕК
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча РКС Ваалвейк - НЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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