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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Твенте
РКС Ваалвейк - Твенте: обзор матча 21 мая 2023
РКС Ваалвейк
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
0 : 5
Завершен
Твенте
10'
Г. Смал
34'
М. Угальде
50'
Р. Зерруки
74'
М. Садилек
86'
Х. Плегесуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Твенте
86'
ГОЛ! 0:5!
Х. Плегесуэло
Пас отдал
С. Стейн
Замена
К. Фелида
️️️️
М. Крамер
84'
79'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Садилек
78'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
78'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
В. Мисиджан
74'
ГОЛ! 0:4!
М. Садилек
Пас отдал
Г. Смал
Замена
H. Mulder
️️️️
П. Клемент
71'
66'
Замена
В. Брама
️️️️
М. Хилгерс
Желтая карточка
Я. Укили
62'
60'
Желтая карточка
Р. Зерруки
58'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
55'
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Зерруки
Желтая карточка
М. Крамер
49'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
Ф. Джозефзун
46'
Замена
Х. Лобете
️️️️
З. Баккали
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Угальде
Пас отдал
М. Садилек
Желтая карточка
Х. Гаари
30'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Смал
Пас отдал
М. Угальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Joel Pereira
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
0
H. Mulder
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-3-2-1
1
Вессен
5
Лутонда
2
Леливелд
4
Адевойе
3
Гаари
5
Укили
6
Анита
24
Клемент
11
Баккали
8
Джозефзун
29
Крамер
4-2-1-3
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
5
Смал
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
7
Мисиджан
9
Угальде
18
Черны
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
29
Крамер
6
Фелида
6
Фелида
29
Крамер
8
Джозефзун
20
Сентьенс
20
Сентьенс
8
Джозефзун
24
Клемент
0
0
24
Клемент
11
Баккали
24
Лобете
24
Лобете
11
Баккали
23
Садилек
6
Киоло
6
Киоло
23
Садилек
2
Хилгерс
6
Брама
6
Брама
2
Хилгерс
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Твенте
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Joel Pereira
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Joel Pereira
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча РКС Ваалвейк - Твенте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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