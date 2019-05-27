Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмилиано Инсуа - статистика

Завершил карьеру
7 января 1989 (37), Буэнос-Айрес
#2 | Защитник
179 см | 85 кг
Аргентина | Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
25
2
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига,
Унион
0 : 0
27.05.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига,
Штутгарт
2 : 2
23.05.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
0 : 0
18.05.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 0
11.05.2019
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 0
27.04.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
6 : 0
20.04.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
0 : 1
13.04.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
1 : 1
06.04.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 0
31.03.2019
Штутгарт
1' - 90'
39'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 1
16.03.2019
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
3 : 1
09.03.2019
Штутгарт
1' - 90'
68'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
1 : 1
22.02.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 3
16.02.2019
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фортуна
3 : 0
10.02.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
2 : 2
03.02.2019
Фрайбург
1' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 1
27.01.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
2 : 3
19.01.2019
Майнц
Был в запасе
85'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
1 : 3
22.12.2018
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2 : 0
18.12.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
2 : 1
15.12.2018
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
3 : 0
09.12.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1 : 0
01.12.2018
Аугсбург
Был в запасе
89'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2 : 0
23.11.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
4 : 0
27.10.2018
Штутгарт
1' - 8'
8'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
0 : 4
20.10.2018
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3 : 1
06.10.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
2 : 1
29.09.2018
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
26.09.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 0
21.09.2018
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 3
16.09.2018
Штутгарт
1' - 90'
44'
56'
78'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 3
01.09.2018
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1 : 0
26.08.2018
Штутгарт
1' - 84'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+