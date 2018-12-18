Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 18 декабря 2018
Вольфсбург
18.12.2018, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
24'
Ж. Гилявоги
44'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
Замена
Р. Штеффен
️️️️
А. Мехмеди
85'
80'
Желтая карточка
А. Айдонис
80'
Замена
Л. Даяку
️️️️
А. Айдонис
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
М. Арнольд
79'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
Д. Руссийон
72'
54'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ч. Аколо
50'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
46'
Замена
Э. Томми
️️️️
А. Донис
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
44'
Желтая карточка
Д. Руссийон
39'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
М. Арнольд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
43
Леон Даяку
ЦФ
4-1-2-3
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Гинчек
9
Вегхорст
14
Мехмеди
4-2-1-3
20
Цилер
32
Баумгартль
2
Кемпф
2
Инсуа
15
Айдонис
4
Гентнер
25
Аскасибар
31
Гонсалес
22
Донис
77
Аколо
27
Гомес
14
Мехмеди
11
Штеффен
11
Штеффен
14
Мехмеди
21
Руссийон
2
Удуохай
2
Удуохай
21
Руссийон
27
Арнольд
37
Реджбечай
37
Реджбечай
27
Арнольд
22
Донис
27
Томми
27
Томми
22
Донис
15
Айдонис
43
Даяку
43
Даяку
15
Айдонис
77
Аколо
10
Дидави
10
Дидави
77
Аколо
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Йенс Граль
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Штутгарт
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+